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15:24, 18 июля 2025Россия

Четвертый за день украинский БПЛА сбили на подлете к Москве

Собянин сообщил об отражении атаки на Москву четвертого за день дрона ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Четвертый за день беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Уничтожен еще один беспилотник, атаковавший Москву», — написал градоначальник. По его словам, на место падения обломков, прибыли специалисты экстренных служб.

Точный район, где произошло отражение атаки, а также какие-либо другие подробности, Собянин не сообщил.

Ранее мэр Москвы сообщил об одном сбитом БПЛА. Однако затем он заявил, что на подлете к столице были уничтожены еще два украинских дрона. Информацию о районе падения обломков и возможных последствиях на земле градоначальник тогда не раскрыл.

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