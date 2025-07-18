Джейсон Стэйтем опубликовал фото в шортах и развеселил русскоязычных фанатов

Британский актер Джейсон Стэйтем опубликовал фото с отдыха на роскошной яхте и развеселил русскоязычных фанатов. Соответствующие комментарии появились на его странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На одном размещенном кадре 57-летний артист запечатлен на доске для гидрофойлинга. Он позировал на фоне моря в майке и шортах, повернувшись при этом к камере боком.

Поклонники, некоторую часть которых составили россияне, оценили снимок звезды голливудских боевиков в комментариях под постом. «Однажды мне предложили купить проигрыватель. Я отказался, потому что мне нужен только выигрыватель», «О, ты на Черном море?», «Если есть на свете рай, то это Краснодарский край», «Месяц на вахте, неделю на яхте», «Отдых в Крыму 2025», — шутили они.

Ранее сообщалось, что американская певица Бейонсе выступила на сцене в наряде необычного дизайна и привлекла внимание русскоязычных фанатов.