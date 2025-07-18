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06:15, 18 июля 2025Интернет и СМИ

Маск назвал письмо якобы от Трампа с поздравлением Эпштейну подделкой

Илон Маск: Письмо якобы от Трампа с поздравлением Эпштейну является подделкой
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Nathan Howard / Reuters

Американский предприниматель и глава Space X Илон Маск назвал ненастоящим письмо-поздравление, которое, по данным газеты Wall Street Journal, президент США Дональд Трамп якобы отправил 20 лет назад обвиняемому в секс-торговле финансисту Джеффри Эпштейну. Об этом он написал в соцсети Х.

Так бизнесмен ответил на комментарий американской журналистки Мегин Келли, которая прекрепила публикацию другого пользователя про статью издания о письме Трампа. Она назвала ее «худшей попыткой сделать заказную статью», которую она когда-либо видела.

Ранее Минюст США и ФБР пришли к выводу об отсутствии доказательств того, что осужденный за сексуальные преступления финансист Джеффри Эпштейн шантажировал влиятельных людей, вел «список клиентов».

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