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13:00, 18 июля 2025Мир

Мерц назвал Россию угрозой «не только для Украины»

Мерц заявил, что российская угроза касается не только Украины, но и Европы
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Россия представляет угрозу не только для Украины, но и для Европы. Его слова приводит «Би-би-си».

«Мы видим большую угрозу, и эта угроза исходит от России. И эта угроза касается не только Украины. Она касается нашего мира, нашей свободы и политического уклада Европы», — сказал политик.

По его словам, армии европейских стран на данный момент недостаточно сильны, чтобы противостоять возможным угрозам, поэтому необходимо значительно увеличить расходы на оборону.

Ранее Мерц рассказал, что каждую неделю общается по телефону с президентом США Дональдом Трампом и обсуждает с ним конфликт на Украине и пошлины.

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