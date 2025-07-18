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14:51, 18 июля 2025Экономика

Москвичей предупредили об аномальных дождях

Синоптик Тишковец: 7-8 литров дождевой воды на квадратный метр выпадет в Москве
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В воскресенье, 20 июля, в Москве выпадет по 7-8 литров дождевой воды на квадратный метр. Об аномальных ливнях предупредил жителей столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

На неделе, которая начнется с 21 июля, кратковременные дожди с грозами будут ежедневным явлением. «С понедельника до воскресенья общее количество осадков составит 55 миллиметров или 65 процентов от месячной нормы. Переувлажнение почвы в 1,5 раза превысит норму июля», — подчеркнул синоптик.

При этом температура воздуха будет нормальной для июля. По словам Тишковца, столбики термометров в Москве покажут от 21 до 26 градусов тепла.

Ранее метеоролог заявил, что ночи в столице прекратили быть южными и стали комфортными для здорового сна. Тишковец уточнил, что минимальная температура воздуха на метеостанции ВДНХ достигла плюс 14,9 градуса. Самые высокие значения наблюдались на Балчуге — плюс 18,7 градуса. В Подмосковье самой низкой оказалась температура в Черустях — плюс 10,9 градуса.

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