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15:20, 18 июля 2025РоссияЭксклюзив

Военный сообщил о наступлении Российской армии

Военный Дандыкин: ВС России продвигаются, особенно на южно-донецком направлении
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) продвигаются, особенно на южно-донецком направлении, сообщил военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Об этом специалист рассказал в беседе с «Лентой.ру».

«На данный момент идет наступление Российской армии, в ходе которого освобождено семь населенных пунктов ДНР, один — в Харьковской и два — в Запорожской областях. Это говорит о том, что мы продвигаемся, особенно на южно-донецком направлении», — рассказал Дандыкин.

Военный эксперт отметил, что Россия близка к полному контролю южного направления.

«Чтобы освободить юг, осталось три населенных пункта. Так что очевидно, что все идет плавно. Я думаю, что в скором времени это уже будут не села и поселки, а города», — добавил он.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские войска за неделю взяли под контроль десять населенных пунктов в зоне специальной военной операции (СВО). В Донецкой народной республике (ДНР) были взяты Петровка, Николаевка, Маяк, Попов Яр, Карла Маркса, Воскресенка и Новохатское. В Запорожской области Вооруженные силы России зашли в Каменское и Малиновку. В Харьковской области группировка войск «Север» взяла под контроль Дегтярное.

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