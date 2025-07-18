НАТО обвинила Россию в кибератаках

НАТО обвинила Россию в злонамеренных действиях в киберпространстве

НАТО обвинила Россию в злонамеренных действиях в киберпространстве. Текст заявления опубликован на сайте альянса.

«Эстония, Франция, Великобритания и США недавно установили, что источником злонамеренной активности в киберпространстве, нацеленной против ряда стран-союзников по НАТО, является российская служба военной разведки (ГРУ)», — говорится в документе.

В НАТО призвали Россию прекратить «дестабилизирующие гибридные операции» и подчеркнули, что они не повлияют на поддержку Украины со стороны союзников. О каких именно кибератаках идет речь, в документе не уточняется.

Ранее командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО имеет все возможности для уничтожения Калининградской области и способна оперативно подавить оборонительный потенциал России в регионе.