Несколько взрывов прогремело в Нижегородской области

Не менее пяти взрывов прогремело в Дзержинске Нижегородской области

Не менее пяти взрывов прогремело в Дзержинске Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По словам очевидцев, системы противовоздушной обороны сбивают украинские беспилотники в районе местной промзоны.

Кроме того, жители рассказали, что слышали четыре взрыва в районе 03:30 и еще от пяти до восьми ближе к 04:45 утра. Уточняется, что дроны летели очень низко. Также сообщается о проблемах с подключением к интернету в области. На данный момент официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Ранее сообщались, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать Москву дронами типа «Лютый».