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17:40, 18 июля 2025ЭкономикаЭксклюзив

В Госдуме оценили последствия от снижения потолка цен на российскую нефть

Депутат Ананских: Снижение потолка цен на российскую нефть не критично
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Снижение потолка цен на российскую нефть не приведет к серьезным потерям для России, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Игорь Ананских. Он объяснил, что партнеры страны продолжат закупать энергоносители по согласованным ценам.

«Ситуация, конечно, неприятная, но не катастрофичная. В любом случае наша нефть продается дороже 60 долларов и с действующим потолком. Кому надо, те продолжат покупать российскую нефть по согласованным ценам, здесь никаких проблем нет», — сказал Ананских.

Многие страны, по его словам, в первую очередь Китай и Индия, ориентированы на дешевые энергоносители из России. Особенно, отметил политик, это справедливо для Индии, которая в последние годы переживает скачок экономического роста благодаря российским поставкам.

«Кроме того, эти санкции ведь распространяются не на весь мир. Это санкции Евросоюза. А их объемы закупок и так сокращаются», — заключил депутат.

Ранее постоянные представители стран ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Верховный представитель объединения по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас объявила, что список ограничительных мер включает в себя рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 47,6 доллара за баррель.

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