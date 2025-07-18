Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:00, 18 июля 2025Мир

В Кремле отреагировали на новый пакет санкций против России

Песков о новом пакете санкций против РФ: Последовательная антироссийская линия
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

В новом 18-м пакете санкций Европейского союза (ЕС) против России видна последовательная антироссийская линия Европа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы неоднократно говорили, что мы считаем подобные односторонние ограничения незаконными. Мы выступаем против них», — отреагировал представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия уже обрела иммунитет и адаптировались к жизни в условиях рестрикций. Он подчеркнул, что каждый новый пакет санкций добавляет сложностей его авторам. пресс-секретарь отметил, что новый пакет санкций будет проанализирован, чтобы минимизировать его последствия.

Ранее постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас указала, что список ограничительных мер включает рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также введение нового потолка цен на российскую нефть.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на угрозу НАТО стереть с лица земли Калининград

    Завхоз школы стал обладателем сотен миллионов рублей и решил закрыть родным ипотеки

    В Москве строй из сотни мигрантов попал на видео

    Арестованный замглавы Минобороны России перенес две операции

    ВС России прорвались к границе Днепропетровской области еще на двух участках

    Солдаты ВСУ стали сдаваться в плен в Запорожской и Херсонской областях

    Кремль оценил возможность поражения западных военных объектов на Украине

    Предполагаемый участник нападения на бойцов военной полиции записал видео из Чечни

    Россиянка описала отдых на новом курорте КНДР фразой «как на необитаемом острове»

    Актер Орлов погиб на СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости