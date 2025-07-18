В Кремле отреагировали на новый пакет санкций против России

Песков о новом пакете санкций против РФ: Последовательная антироссийская линия

В новом 18-м пакете санкций Европейского союза (ЕС) против России видна последовательная антироссийская линия Европа. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы неоднократно говорили, что мы считаем подобные односторонние ограничения незаконными. Мы выступаем против них», — отреагировал представитель Кремля.

По словам Пескова, Россия уже обрела иммунитет и адаптировались к жизни в условиях рестрикций. Он подчеркнул, что каждый новый пакет санкций добавляет сложностей его авторам. пресс-секретарь отметил, что новый пакет санкций будет проанализирован, чтобы минимизировать его последствия.

Ранее постпреды стран ЕС согласовали 18-й пакет антироссийских санкций. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас указала, что список ограничительных мер включает рестрикции против газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2», а также введение нового потолка цен на российскую нефть.