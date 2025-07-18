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12:57, 18 июля 2025Мир

В Кремле ответили на угрозу НАТО стереть с лица земли Калининград

Песков: Слова генерала НАТО о захвате Калининграда учитываются в диалоге с США
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Все заявления, подобные словам генерала НАТО Кристофера Донахью о возможности захвата Калининграда, учитываются в процессе диалога с США. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Это еще одно заявление в череде таких враждебных агрессивных заявлений, которые мы часто слышим от представителей оборонных ведомств европейских стран», — отметил представитель Кремля.

По словам Пескова, Североатлантический альянс придерживается враждебного отношения к России, вынуждая Москву принимать меры для обеспечения своей безопасности.

Ранее командующий армией США в Европе и Африке генерал Кристофер Донахью заявил, что НАТО и союзники альянса имеют все возможности для уничтожения Калининградской области. По его словам, регион окружен со всех сторон странами-членами НАТО, и теперь армия США и ее союзники имеют возможность «стереть его с лица земли в неслыханные сроки».

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