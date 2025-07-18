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15:41, 18 июля 2025Бывший СССР

В Одессе переименовали названную в честь участника Гражданской войны улицу

В Одессе переименовали улицу Чапаева в Цеховую
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Andriy Nekrasov / Shutterstock / Fotodom  

В Одессе одобрили переименование улицы, которая была названа в честь участника Первой мировой и Гражданской войн Василия Чапаева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

«Инициировано переименование: улицы Чапаева (Хаджибейский район) в улицу Цеховую», — сказано в публикации.

Помимо этого, власти города переименовали переулок, названный в честь полярного летчика Василия Молокова в переулок основательницы современной социологии Ирины Поповой.

Ранее стало известно, что бюст поэта Александра Пушкина снесли в городе Берестин Харьковской области. По словам главы городского совета муниципалитета Светланы Кривенко, памятник выбрасывать не будут.

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