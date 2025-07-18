Зеленский рассказал о самых непростых для ВСУ направлениях

Зеленский: Для ВСУ складывается непростая ситуация под Харьковом и Сумами

Для Вооруженных сил Украины (ВСУ) складывается непростая ситуация в приграничных районах в Харьковской и Сумской областях. Об этом по итогам совещания с военными рассказал в Telegram президент Украины Владимир Зеленский.

«Непростая остается ситуация в приграничных районах Сумской и Харьковской областей», — заявил украинский лидер.

Он добавил, что наиболее активными с точки зрения боевых действий остаются покровское и новопавловское направление.

Ранее стало известно, что российские войска прорвали оборону Волчанска. По сообщениям прессы, сейчас основные боевые действия ведутся в районе железнодорожного вокзала города.

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