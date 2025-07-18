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13:23, 18 июля 2025Россия

Житель Курской области избил чиновника

Житель Курской области избил чиновника, начата проверка
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Житель Курской области избил чиновника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) в Telegram.

Пострадавшим оказался глава администрации населенного пункта Золотухино. По данным СК, злоумышленник нанес ему серию ударов в область головы. Это произошло 16 июля в служебном кабинете чиновника, уточнили в комитете. О степени полученных главой поселка травм не сообщается.

СК устанавливает обстоятельства случившегося. Сведений о том, как будет квалифицировано деяние, на момент публикации материала нет.

Ранее житель Дагестана вызвал местного чиновника на бой. Поводом к этому стало высказывание последнего в адрес участников спецоперации.

ЖЗЛ
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