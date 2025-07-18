Житель Курской области избил чиновника, начата проверка

Житель Курской области избил чиновника. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) в Telegram.

Пострадавшим оказался глава администрации населенного пункта Золотухино. По данным СК, злоумышленник нанес ему серию ударов в область головы. Это произошло 16 июля в служебном кабинете чиновника, уточнили в комитете. О степени полученных главой поселка травм не сообщается.

СК устанавливает обстоятельства случившегося. Сведений о том, как будет квалифицировано деяние, на момент публикации материала нет.

Ранее житель Дагестана вызвал местного чиновника на бой. Поводом к этому стало высказывание последнего в адрес участников спецоперации.