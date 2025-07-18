Жители подмосковной деревни рассказали о гибнущих из-за вырубки леса животных

«Лента.ру»: В Подмосковье вырубают лес с краснокнижными растениями и животными

В Подмосковье неподалеку от деревни Редькино (Рузский городской округ) началась масштабная вырубка леса под строительство одного из самых больших песчаных карьеров в области. В местных хвойных лесах обитают лоси, кабаны, зайцы, лисы, вьют гнезда коршуны, аисты и другие птицы, многие из которых занесены в красную книгу охраны животных, узнала «Лента.ру».

Вырубка началась весной 2025 года, уничтожено уже больше 60 гектаров деревьев, вместо них — горы вывернутых из земли пней, сломанных веток, лужи и грязь. После начала вырубки животные стали страдать.

Активисты, выезжая на лесоповал, рассказали, что периодически находят там то погибшего барсука, то уничтоженное гнездо черного коршуна. А на видео, снятом на одном из соседних дачных участков, видно, как перепуганный заяц ищет укрытие на детской площадке.

Кроме того, в начале июля активисты видели на вырубке серых журавлей, которые занесены в Красную книгу Подмосковья. «Мы по несколько раз в день слышим их крики на болоте. Здесь их дом. Около километра осталось до их гнезда тем, кто рубит лес и уничтожает болота под карьер», — рассказала одна из собеседниц «Ленты.ру».

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