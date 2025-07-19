В Минюст США отправили отчет о фейках о российском вмешательстве в выборы

Глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что отправила в американский Минюст материалы о фальсификации администрацией бывшего президента Барака Обамы данных о вмешательстве России в выборы 2016 года. Об этом она высказалась в беседе с Fox News.
Габбард уточнила, что отправила отчет о фейках для проведения расследования, привлечения к ответственности и принятия мер.
Ранее глава нацразведки США Тулси Габбард опубликовала доказательства, что администрация Обамы сфабриковала обвинения о вмешательстве России в американские выборы. Отмечается, что американские власти передавали журналистам заведомо ложные сведения.