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08:58, 19 июля 2025Мир

В Минюст США отправили отчет о фейках о российском вмешательстве в выборы

Габбард отправила в Минюст США отчет о фейках о вмешательстве РФ в выборы США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Leah Millis / Reuters

Глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что отправила в американский Минюст материалы о фальсификации администрацией бывшего президента Барака Обамы данных о вмешательстве России в выборы 2016 года. Об этом она высказалась в беседе с Fox News.

Габбард уточнила, что отправила отчет о фейках для проведения расследования, привлечения к ответственности и принятия мер.

Ранее глава нацразведки США Тулси Габбард опубликовала доказательства, что администрация Обамы сфабриковала обвинения о вмешательстве России в американские выборы. Отмечается, что американские власти передавали журналистам заведомо ложные сведения.

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