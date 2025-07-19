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16:09, 19 июля 2025Ценности

Леди Гага удивила поклонников нарядом в цветах российского флага

Сценический костюм Леди Гаги окрасился в цвета российского триколора
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Brian Prahl / SplashNews.com

Американская певица Леди Гага стала героиней обсуждений в сети после выступления на шоу The Mayhem Ball в Лас‑Вегасе. Во время исполнения хита Paparazzi ее эффектный плащ‑хамелеон внезапно окрасился в последовательность оттенков, напоминающих российский триколор, сообщили в Telegram-канале «СтарХит».

На кадрах, которые быстро разошлись по соцсетям, видно, как блестящий шлейф платья начинает переливаться белым, синим и красным цветами. Это вызвало волну шуток и мемов: пользователи пишут, что певица будто бы намекнула на песню SHAMAN «Я русский» и «вот-вот попросит российское гражданство».

При этом многие отметили, что такой эффект, скорее всего, стал результатом игры света и особенностей ткани, а не специально продуманным жестом. Несмотря на это, обсуждение неожиданного «патриотичного» поворота шоу не утихает и продолжает набирать популярность в соцсетях.

Ранее Бейонсе привлекла внимание русскоязычных поклонников своим сценическим образом. Она появилась на сцене в наряде, выполненном в белом, синем и красном цветах, которые напомнили зрителям российский флаг.

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