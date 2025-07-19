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03:34, 19 июля 2025Россия

Названо число сбитых на подлете к Москве беспилотников

Собянин: Число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 13
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что число беспилотников, сбитых на подлете к столице, достигло 13. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Собянин опубликовал несколько сообщений о сбитых дронах. Первое появилось в 00:20 по Москве: тогда он сообщил об уничтожении трех беспилотников. Через 16 минут, в 00:36, мэр заявил о еще одном сбитом аппарате. В 01:12 Собянин рассказал об уничтожении двух новых беспилотников, через почти 20 минут — о четырех.

С 01:40 по 01:46 Собянин написал о трех дронах, сбитых средствами противовоздушной обороны (ПВО). Таким образом, число сбитых на подлете к Москве беспилотников достигло 13.

Ранее российский истребитель сбил украинский беспилотник в Дмитрове. Обломки дрона упали неподалеку от общественного пляжа, где начался пожар.

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