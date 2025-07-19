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09:25, 19 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Раскрыты причины назначения Умерова главным переговорщиком с Россией

Политолог Копатько: Умеров стал главным переговорщиком за лояльность Зеленскому
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Рюмин / РИА Новости

Нежелание принимать самостоятельные решения — главная причина назначения Рустема Умерова на пост главы украинской делегации на переговорах с Россией. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Евгений Копатько.

По его словам, помимо налаженных связей со странами Ближнего Востока и Запада, а также безоговорочной управляемости, бывшего министра обороны ценят в офисе президента Украины за абсолютную лояльность главе государства Владимиру Зеленскому и его союзникам.

«Нужно помнить, что все шаги в контексте переговоров принимаются исключительно Зеленским и его ближайшим окружением. Во время переговоров они точно не хотят видеть никаких сюрпризов и выбрали максимально лояльного себе человека», — сказал Копатько.

Утром 18 июля стало известно, что Умеров получил новую должность после отставки с поста министра обороны. Его назначили главой Совета национальной безопасности Украины.

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