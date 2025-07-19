Раскрыты причины назначения Умерова главным переговорщиком с Россией

Политолог Копатько: Умеров стал главным переговорщиком за лояльность Зеленскому

Нежелание принимать самостоятельные решения — главная причина назначения Рустема Умерова на пост главы украинской делегации на переговорах с Россией. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Евгений Копатько.

По его словам, помимо налаженных связей со странами Ближнего Востока и Запада, а также безоговорочной управляемости, бывшего министра обороны ценят в офисе президента Украины за абсолютную лояльность главе государства Владимиру Зеленскому и его союзникам.

«Нужно помнить, что все шаги в контексте переговоров принимаются исключительно Зеленским и его ближайшим окружением. Во время переговоров они точно не хотят видеть никаких сюрпризов и выбрали максимально лояльного себе человека», — сказал Копатько.

Утром 18 июля стало известно, что Умеров получил новую должность после отставки с поста министра обороны. Его назначили главой Совета национальной безопасности Украины.

