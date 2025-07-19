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17:01, 19 июля 2025Россия

Родные побили и захотели отправить в психушку волонтера СВО

Волонтера СВО Телешева избила дочь, а жена захотела отправить в психбольницу
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Кадр: Telegram-канал «NEWS.ru | Фото и видео»

Краснодарского бизнесмена и волонтера Андрея Телешева, жертвовавшего на нужды Вооруженных сил (ВС) РФ для проведения спецоперации (СВО), избила собственная дочь. Об этом в Telegram сообщает NEWS.ru.

«Краснодарский бизнесмен Андрей Телешев регулярно финансирует ВС РФ. Однако его дочь была недовольна вложениями своего отца, а после очередного перевода семи миллионов рублей и вовсе избила мужчину», — говорится в публикации.

Мужчина написал заявление в полицию на дочь. Однако конфликты с семьей этим не ограничиваются. Как уточняется, жена предпринимателя, с которой у него должен состояться развод 24 июля, захотела «отправить мужа в психушку, чтобы остановить финансирование СВО».

Ранее дочь мэра Иркутского района Леонида Фролова Екатерина публиковала в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) фотографии отдыха в США и на Мальдивах. Ведущий «Радио КП» Иван Панкин отметил, что Фролова демонстрирует роскошный образ жизни, пока «сам мэр в соцсетях выкладывает посты с бойцами СВО и волонтерами, плетущими маскировочные сети».

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