Сальдо заявил об охоте ТЦК на людей в Херсоне

Губернатор Сальдо: ТЦК в Херсоне развернули охоту на людей

Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК) и полицейские развернули охоту на людей в Херсоне. Такое заявление в своем Telegram-канале опубликовал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

«ТЦК и полиция получили негласную команду: стрелять при сопротивлении, взламывать двери квартир, где могут скрываться мужчины от 20 до 60 лет», — написал он.

По его словам, особую жестокость проявляют приезжие бригады ТЦК из западных регионов.

Сальдо также обратился к жителям Херсона с просьбой писать ему или на горячую линию о произволе в городе. Свидетельства очевидцев станут впоследствии основой для уголовных дел, подчеркнул он.

Ранее появилось видео, как украинец лопатой отбился от бригады сотрудников территориального центра комплектования. «Разогнал ТЦК… лопатой! Один против всей их толпы. Просто посмотрите, какие они жалкие и трусливые! Один смелый мужик поставил на место целую бригаду», — написал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.