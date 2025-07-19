В Москве на аукцион выставили 9‑комнатную квартиру в историческом доме

9-комнатную квартиру на Арбате выставили на торги за 90 млн рублей

Власти Москвы выставили на торги просторную 9‑комнатную квартиру площадью 206 квадратных метров, расположенную на втором этаже дома‑памятника на Арбате. Об этом сообщает РБК.

Объявление появилось на Инвестиционном портале города. Стартовая цена лота — 90,3 миллиона рублей, а торги пройдут 2 сентября. Жилье нуждается в ремонте, площадь кухни составляет всего 9 квадратных метров. Сам дом известен как «Доходное владение Лазарик — Шанявского». Его нынешний облик сформировался в XIX веке, но в основе правой части здания лежит постройка времен допожарной Москвы. В разные годы в нем размещались аптека с одними из самых низких цен в городе, Общество русских врачей и первая амбулатория в Москве.

Позднее здание перешло к золотопромышленнику Альфонсу Шанявскому, который открыл в нем недорогие меблированные комнаты. В начале XX века он завещал дом Городской думе с условием создать там общедоступный университет, что и было выполнено спустя несколько лет.

Сегодня дом в стиле позднего классицизма, переживший и коммуналки советской эпохи, и капитальный ремонт в 1980‑х, считается памятником архитектуры и охраняется государством. Именно в этом историческом здании можно приобрести редкий лот с богатой историей.

Ранее сообщалось, что в Москве открылось новое лофт‑пространство «Молодой Гвардии Единой России», которое станет центром молодежных инициатив и проектов.