День металлурга в 2025 году: дата и история праздника

Россияне отмечают День металлурга

Сегодня, 20 июля, в России и некоторых странах ближнего зарубежья отмечают День металлурга. Этот праздник посвящен всем тем, кто трудился и трудится на горно-обогатительных заводах и предприятиях, а также студентам и преподавателям профильных вузов. «Лента.ру» разбиралась, когда и где учредили День металлурга и как можно поздравить виновников торжества.

Когда отмечают День металлурга

У праздника нет фиксированной даты в календаре, его отмечают в третье воскресенье июля.

В 2025 году День металлурга выпадает на 20 июля. Это воскресенье, нерабочий день

Где еще отмечают День металлурга в третье воскресенье июля:

в Белоруссии;

в Казахстане;

на Украине;

в Армении.

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

В некоторых странах праздник отмечают в другие даты. Например, в Узбекистане это — в третье воскресенье мая. Там праздник называется День работников горной и металлургической промышленности.

В некоторых государствах нет отдельной даты для праздника металлургов. В США, к примеру, существует День труда (первый понедельник сентября), в который принято поздравлять всех трудящихся, в том числе металлургов

История праздника

День металлурга учредили указом Президиума Верховного Совета СССР, который вышел 28 сентября 1957 года. В документе была установлена дата праздника — третье воскресенье июля. Впервые его отметили 20 июля 1958 года.

В 1980 году вышел еще один указ «О праздничных и памятных датах», куда попал и День металлурга.

История металлургии

Производство металла на Руси началось еще в дохристианскую эпоху, но, конечно, не в промышленных масштабах. Орудия для изготовления предметов из стали археологи находили в окрестностях Мурома, Ярославля, Смоленска и других старинных городов. В Подмосковье около села Подмоклово обнаружили монету, выплавленную в начале IX века.

Фото: Viktor Pogontsev / Globallookpress.com

Промышленное производство металла в Русском государстве началось при первых Романовых. В 1632 году царь Михаил Федорович выдал купцу Андрею Виниусу грамоту на устройство железоделательного завода под Тулой. Так началась переработка железной руды из залежей близ села Дидилово. Потом к Виниусу присоединились купцы Филимон Акема и Питер Марселис. Они возвели еще три мануфактуры в том же районе — Городищенские заводы.

В 1680-е годы появилось пять металлургических мануфактур в Карелии. Их назвали Олонецкими заводами

Однако добытого сырья не хватало для формирования металлургической базы, способной сделать Россию передовой европейской державой. Поэтому при Петре I центр промышленного производства сместился на Урал. Этот регион с древних времен славился богатыми залежами металлов — их называли чудские копи.

24 мая 1705 года Петр Великий издал указ, разрешающий купцу Никите Демидову строить металлургические заводы в Кунгурском районе на Урале

Причем ранее император разрешил Демидову выкупить уже существующие уральские предприятия, появившиеся еще при Алексее Михайловиче, а после указа Петра I купец вместе с сыном построили:



Шуралинский завод (1716);

Бынговский завод (1718);

Верхнетагильский завод (1720);

Выйский медеплавильный завод (1722);

Нижнетагильский завод (1725) .



Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

В 1718 году Никита Демидов стал единственным поставщиком железа, якорей и пушек для русского флота. Но не только он открывал предприятия на Урале. В 1754 на реке Ай промышленники Мосоловы построили металлургический завод, названный в честь святого Иоанна Златоуста.

В XVIII веке уральские промышленные предприятия производили более 80 процентов всего железа и 95 процентов меди России. При Петре I начался экспорт.

В течение следующего столетия развитие металлургии продолжилось. Появлялись новые технологии, например, мартеновский способ выплавки. Индустрия требовала квалифицированных кадров. Поэтому в России открылись профильные факультеты и университеты, например, Горная школа в Санкт-Петербурге. Она была основана в 1834 году.

Следующим этапом в развитии отечественной металлургии и промышленности в целом стала отмена крепостного права в 1861 году. Крестьяне устремились на заработки в города, которые постепенно превращались в крупные промышленные центры. Кроме того, в России начался бум железнодорожного строительства. Возникла кратковременная необходимость экспорта металла из-за рубежа, но уже к 1870-м годам отечественные заводы полностью покрывали потребности страны.

К 1914 году Россия стала одним из мировых лидеров по выплавке чугуна и стали, по добыче меди, золота и платины

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Потом началась Гражданская война, которая сильно ударила по производствам: рабочих рук не хватало, иностранные капиталы были вывезены из России. Требовалась глобальная модернизация всей отрасли, которая началась в 1925 году, уже при советской власти. В 1930-е появляются промышленные гиганты — Магнитогорский комбинат и Норильский никелевый завод в Заполярье.

Когда началась Великая Отечественная война, производственные предприятия СССР стали одной из главных целей нацистской Германии. В первые месяцы немцам удалось захватить заводы и комбинаты на юге страны. Уцелевшие предприятия срочно эвакуировали на восток. Производство черных металлов в начале войны опустилось на уровень 1933 года.

Но уже в 1942 году снижение удалось остановить. И начался рост. В 1943-1944 годах на востоке страны ввели в эксплуатацию 13 доменных и 70 сталеплавильных печей. Появились новые заводы — например, Челябинский металлургический комбинат, Кузнецкий ферросплавный и десятки других. Ряд предприятий перепрофилировались на военный заказ. Так, Магнитогорский комбинат во времена войны выдавал 1,8 миллиона тонн металла в год. Это больше, чем выпускали предприятия Италии, Польши, Чехословакии и Испании, вместе взятые.

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

С 1950-х в СССР создавались новые металлургические базы, в том числе в Грузии, Азербайджане и на Северо-Западе РСФСР, совершенствовалась технология производства. К 1970-м в стране построили крупнейшие горно-обогатительные комбинаты и металлургические заводы, некоторые из них действуют до сих пор.

Когда СССР распался, несколько месторождений отошло другим странам — Украине, Грузии, Казахстану. На действующих комбинатах менялось руководство, происходила реструктуризация заводов и фабрик. Началась адаптация к рыночным условиям. Затем последовал рост. В 90-х годах доля металлургического комплекса в структуре промышленности страны увеличилась почти в два раза.

Сейчас в России работает более 40 крупных сталелитейных заводов. По объему выпуска основных видов металлургической продукции Российская Федерация входит в пятерку государств-лидеров.

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Кого можно поздравить с Днем металлурга

С праздником можно поздравить всех, кто трудится в сфере металлургической промышленности:



сталеплавильщиков;

доменщиков;

литейщиков;

кузнецов;

горняков;

сталеваров;

машинистов;

токарей;

металловедов;

резчиков;

аппаратчиков;

разливщиков.

Кроме того, праздник отмечают люди других профессий, которые трудятся на металлургических заводах и комбинатах:



инженеры;

экономисты;

бухгалтеры;

уборщики;

повара.

Принято поздравлять с Днем металлурга учащихся профильных университетов и колледжей, а также профессорско-преподавательский состав.

Фото: DedMityay / Shutterstock / Fotodom

Традиции празднования

День металлурга отмечают широко и с размахом во многих городах России, потому что предприятия по производству металла расположены по всей стране. Особенно масштабно праздник проходит в районах, которые считаются главными в отрасли: это Уральские регионы, Центральные и Сибирские.

В 2024 году в Челябинске на Трубопрокатном заводе в День металлурга прошло посвящение в металлурги юных сотрудников.

В честь праздника провели спортивные соревнования для семей работников, наградили представителей трудовых династий и разыграли подарки среди самых юных гостей. А вечером для металлургов выступила группа «Иванушки International», после чего небо города озарил праздничный салют.



В других крупных городах проходят похожие торжества: концерты, салюты, спортивные состязания, награждения и чествования.