На Алтае вертолет совершил жесткую посадку на воду

На Алтае вертолет совершил жесткую посадку на воду, пострадали два человека

На Алтае вертолет совершил жесткую посадку в озере Телецкое. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram.

По предварительным данным, в ночное время при выполнении частного полета воздушное судно совершило жесткую посадку в акваторию озера вблизи села Иогач.

На борту вертолета находились два человека, они были доставлены в медучреждение. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в Балтийском море между эстонскими островами Вилсанди и Саарема рухнул в море вертолет. По предварительным данным, все находившиеся на борту потерпевшего крушение воздушного судна пассажиры остались живы.