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14:04, 20 июля 2025Россия

Российский подросток изнасиловал девушку и пытался сделать это с пенсионеркой

17-летний подросток напал на двух женщин в Красном Селе
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Wirestock Creators / Shutterstock / Fotodom  

В Санкт-Петербурге 17-летний подросток напал на двух женщин в попытке изнасиловать их. Инцидент произошел в Красном Селе, сообщает «Mash на Мойке» в Telegram.

По данным канала, молодой человек рано утром напал на 59-летнюю женщину — директора магазина, которая утром пришла на смену. Он ударил ее и порвал на ней одежду, пытаясь изнасиловать. При этом насильник призывал ее не сопротивляться и обещал лишить жизни. Однако его попытка не удалась из-за сработавшей в магазине сигнализации — женщине удалось вырваться.

Спустя всего полчаса подросток напал на 22-летнюю девушку в парке неподалеку. Он распылил ей перцовый баллончик в лицо и надругался над ней в кустах.

Обе потерпевшие обратились в полицию. Молодого насильника задержали. Ему уже предъявлено обвинение.

Ранее в Подмосковье 31-летний мужчина изнасиловал и изрезал 44-летнюю местную жительницу. Полицейские смогли задержать нападавшего в лесу. Выяснилось, что ранее он уже был судим.

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