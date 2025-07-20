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09:03, 20 июля 2025Мир

Трамп пригрозил Обаме судом за мошенничество

Трамп уличил Обаму в мошенничестве на выборах президента США 2016 года
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Президент США Дональд Трамп обвинил бывшего американского лидера Барака Обаму в мошенничестве на президентских выборах 2016 года. Об этом политик написал на своей странице в соцсети Truth Social.

Действующий президент Америки положительно оценил выступление группы специалистов о необходимости преследования в судебном порядке Обамы и «бандитов». По мнению Трампа, они были уличены в мошенничестве на выборах, прошедших в 2016 году.

Ранее сообщалось, что администрацию Обамы обвинили в фейках о вмешательстве России в выборы в США. Доказательства о сфабрикованных материалах опубликовала глава нацразведки США Тулси Габбард.

Как утверждается в расследовании, администрация Обамы скрыла разведданные, доказывающие, что Москва не имела ни намерений, ни возможности взломать американскую электронную избирательную систему.

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