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12:49, 20 июля 2025Россия

В Госдуме высказались о подлой выходке Обамы

Шеремет призвал Обаму извиниться за попытки сделать из России врага
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Scott Olson / Getty Images

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет высказался по поводу попыток бывшего президента США Барака Обамы сделать из России врага. Эти действия он назвал подлой выходкой, передает РИА Новости.

Как отметил Шеремет, когда Обама перестал быть американским лидером, из его шкафа стало выпадать большое количество скелетов. По словам политика, шило в мешке утаить невозможно.

Государственный деятель призвал бывшего президента США извиниться перед Россией, если он еще не потерял честь до конца. Демократ обманывал американцев в попытках сделать из Москвы врага, заключил Шеремет.

Ранее глава нацразведки США Тулси Габбард предоставила доказательства, что Барак Обама сфабриковал обвинения о вмешательстве России в президентские выборы в США. По ее словам, администрация демократа предоставляла журналистам ложные сведения на данную тему.

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