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21:51, 20 июля 2025Мир

В Кабуле задержали десятки молодых женщин за нарушение дресс-кода

Полиция нравов задержала в Кабуле десятки женщин за нарушение дресс-кода
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ali Khara / Reuters

Сотрудники министерства поощрения добродетели и предотвращения порока задержали в Кабуле десятки молодых женщин за нарушение дресс-кода. Об этом сообщил новостной портал Afghanistan International.

По информации портала, полиция нравов проводила задержания в районах Кала-е Фатулла и Коте Санги в пятницу и субботу. Женщин забирали из ресторанов, торговых центров и с улиц, после чего увозили в неизвестном направлении.

«Очевидцы сообщают, что талибы применяли физическую силу во время арестов и что во время операций не присутствовали женщины-полицейские», — отмечает издание.

Кроме того, на минувшей неделе в районах Шахр-е Нау и Дашт-е Барчи в Кабуле под аналогичным предлогом были задержаны около 100 женщин. Жители столицы Афганистана отмечают усиление патрулирования улиц полицией нравов. Официальных комментариев от властей в данный момент нет.

19 июля известный российский этнограф Станислав Каверин сообщил, что был задержан в городе Кундузе. По имеющейся информации, ему вменяют попытку контрабанды украшений. Этнограф работает в Институте востоковедения Российско-армянского университета.

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