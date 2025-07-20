В Шереметьево ввели ограничения на полеты

В московском аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на полеты

В московском аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом написал в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — заявил Кореняко.

Также он добавил, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.