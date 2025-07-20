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12:42, 20 июля 2025Путешествия

В Шереметьево ввели ограничения на полеты

В московском аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на полеты
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В московском аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом написал в своем Telegram-канале официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Введены временные ограничения: прием и выпуск воздушных судов осуществляется по согласованию с соответствующими органами», — заявил Кореняко.

Также он добавил, что данные ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Калуги ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

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