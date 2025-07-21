ВС РФ начали формировать огневой балкон в Харьковской области

Российские войска пытаются замкнуть зону огневого контроля между Волчанском и Купянском, выравнивая линию соприкосновения и создавая «огневой балкон». Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».

Канал сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России продвигаются как в самом Волчанске, так и в районах Волчанских Хуторов, Старицы и Дегтярного. Они насыщают зону огневого контроля дронами и обстреливают артиллерийскими снарядами «Краснополь». Канал сообщает, что создаваемый «огневой балкон» украинские войска не могут не оборонять, но эта оборона сопряжена для них с колоссальными рисками.

«На фоне этих и других успехов ВС РФ на Харьковском направлении начинает вырисовываться тренд по формированию оперативного наката вдоль всей линии обороны между Волчанском и Купянском», — заключили авторы канала.

Ранее ВС России за неделю взяли под контроль десять населенных пунктов. Отмечается, что в Донецкой народной республике (ДНР) были взяты Петровка, Николаевка, Маяк, Попов Яр, Карла Маркса, Воскресенка и Новохатское.

