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12:47, 18 июля 2025Россия

Минобороны отчиталось о взятых под контроль за неделю населенных пунктах

Российские войска за неделю взяли под контроль десять населенных пунктов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские войска за неделю взяли под контроль десять населенных пунктов в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что в Донецкой народной республике (ДНР) были взяты Петровка, Николаевка, Маяк, Попов Яр, Карла Маркса, Воскресенка и Новохатское.

В Запорожской области Вооруженные силы России зашли в Каменское и Малиновку. В Харьковской области группировка войск «Север» взяли под контроль Дегтярное.

Ранее украинский мониторинговый ресурс Deep State признал продвижение ВС России близ населенного пункта Волчанск в Харьковской области. Помимо этого, аналитический проект признал продвижение российских войск к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск) в населенном пункте Песчаное.

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