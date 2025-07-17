DS: ВС России продвинулись в районе Волчанска Харьковской области

Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись близ населенного пункта Волчанск Харьковской области. Об этом пишет украинский аналитический ресурс «Deep State».

«Российские войска продвинулись в районе Волчанска — у села Гатище», — пишет ресурс.

Помимо этого, DS признает продвижение российских войск к юго-западу от Красноармейска (украинское название — Покровск) в населенном пункте Песчаное.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает в Красноармейск и окрестности элитные подразделения пехоты и беспилотной авиации.