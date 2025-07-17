Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:57, 17 июля 2025Бывший СССР

В ДНР сообщили о переброске элиты пехоты ВСУ в Красноармейск

Кимаковский сообщил об переброске в Красноармейск элиты пехоты и БПЛА ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksym Kishka / Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает в Красноармейск (украинское название — Покровск) и окрестности элитные подразделения пехоты и беспилотной авиации. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Он рассказал, что в настоящее время на красноармейском направлении ведутся ожесточенные бои. Переброска элитных подразделений обусловлена тем, что это направление сейчас является одним из приоритетных для противника, объяснил Кимаковский.

Он добавил, что группировка войск «Центр» теснит украинские войска в районе села Удачное к западу от города.

Ранее стало известно, что российские войска в результате успешных боевых действий взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске и теперь контролируют все логистические пути в город.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В порту Одессы заметили подозрительные суда. Почему Россия пока не отреагировала на угрозу?

    В Минобороны назвали количество сбитых за ночь над Россией беспилотников

    Россиянин сбросил с моста на железнодорожные пути собаку

    Мужчина нашел тайник умершей тети и заподозрил ее в работе на спецслужбы

    Россиянка раскрыла секретное место в Таиланде для люксового отдыха

    Обнаружен простой способ продлить срок хранения манго

    50-летнюю Еву Лонгорию заподозрили в пластике на фото в бикини

    Два украинских беспилотника уничтожили над российским регионом

    ВСУ бросили на убой штурмовую группу у Мелового

    Растивший наркотики россиянин привлек внимание ФСБ поддержкой террористов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости