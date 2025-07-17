В ДНР сообщили о переброске элиты пехоты ВСУ в Красноармейск

Кимаковский сообщил об переброске в Красноармейск элиты пехоты и БПЛА ВСУ

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебрасывает в Красноармейск (украинское название — Покровск) и окрестности элитные подразделения пехоты и беспилотной авиации. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский.

Он рассказал, что в настоящее время на красноармейском направлении ведутся ожесточенные бои. Переброска элитных подразделений обусловлена тем, что это направление сейчас является одним из приоритетных для противника, объяснил Кимаковский.

Он добавил, что группировка войск «Центр» теснит украинские войска в районе села Удачное к западу от города.

Ранее стало известно, что российские войска в результате успешных боевых действий взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске и теперь контролируют все логистические пути в город.