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23:16, 21 июля 2025Россия

Над российскими регионами сбили 25 дронов ВСУ

Минобороны РФ: Средства ПВО сбили 25 дронов ВСУ над российскими регионами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над российскими регионами 25 дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом Минобороны РФ сообщило в Telegram.

«C 16:00 мск до 22:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 25 украинских БПЛА самолетного типа», — говорится в сообщении.

Как указали в министерстве, 12 БПЛА уничтожили над Ростовской областью, восемь — над Брянской областью, два — над Калужской областью, два — над территорией московского региона, еще один — над территорией Крыма.

Ранее в России за ночь сбили 93 украинских беспилотника.

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