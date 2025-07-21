«Боевая фарма», допинг и стимуляторы. Какие препараты от усталости, стресса и страха продают солдатам в зоне СВО?

В зоне специальной военной операции (СВО) солдатам продают различные средства от усталости и стресса. Это могут быть как сильнодействующие препараты, так и спортивные допинги, рассказали «Ленте.ру» волонтеры и военнослужащие. Кроме того, коммерческие компании распространяют в зоне СВО добавки для спортсменов и витаминные комплексы. Специалисты предупреждают, что любые подобные бустеры могут быть опасны для здоровья.
Сильнодействующие медицинские препараты
Опрошенные «Лентой.ру» военнослужащие заявили, что в зоне СВО действительно используются стимуляторы, но им неизвестны случаи, чтобы сильнодействующие вещества массово употребляли российские солдаты. Чаще такое встречается в армии Украины.
«Раньше у них [у солдат ВСУ] рюкзаки были наполнены фармой. Сейчас не знаю, сейчас боевые действия другие. С нашей стороны они практически не применяются, их трудно достать — это наркотики, гормональные средства, которые выписываются по рецепту», — сказал «Ленте.ру» бывший военный фельдшер с позывным Каспер.
Волонтер Евгений, который долгое время возил гуманитарную помощь солдатам на фронт, рассказывает, что знает случаи употребления промедола — сильного обезболивающего средства. Вещество относится к группе наркотических препаратов, вызывает зависимость при длительном или неправильном применении. Он не запрещен в России, однако подлежит тщательному контролю. Волонтеру известно, что на фронте за промедол солдат наказывали.
Есть еще такой препарат прегабалин. Фишка заключается в том, что если принять одну такую таблетку, когда ты не спал два дня, то он дает эффект бодрости и свежести. Но если выпить много таблеток, тогда он дает эффект, схожий с амфетамином
Спортивные допинги
Фельдшер Каспер отметил, что медики на СВО используют дексаметазон. Он входит в список допинг-препаратов, запрещенных WADA. Однако препарат легально применяют для лечения офтальмологических заболеваний. Он помогает при черепно-мозговых травмах и ожогах дыхательных путей.
Он также упомянул мельдоний, который запрещен в спорте как допинг. Однако ему самому он не помог — эффекта Каспер не ощутил.
Кроме того, солдатам продают разнообразные спортивные добавки. «Наблюдается тенденция использования контента на тему СВО в рекламных целях, случается также, что производители тех или иных спортивных добавок продвигают свою продукцию через СВО», — писал ранее канал «НЕ*АТЛЕТ».
«Лента.ру» изучила информацию на сайтах, которые военные упоминали опрошенные военнослужащие. В основном производители позиционируют свои препараты как средства восстановления после тренировок, повышения тестостерона и «предтренировочные комплексы».
Витамины и БАДы
В 2024 году волонтер Евгений возил на фронт витамины, креатин и протеины, которые пользовались огромной популярностью у военных.
Даже не смотрели, что брали, хватали все подряд. Иногда [принимали] просто по несколько таблеток, не читая инструкции. У некоторых прямо бзик на эту тему, у людей действительно нехватка витаминов
Он рассказывает, что витамины на фронт ему предложила отвезти компания, взамен пообещав закупить помощь для фронта.
Выпуском и продажей витаминных комплексов занимаются и сами армейские подразделения. Одно из них рекламирует свой товар в околовоенных каналах: участники СВО уверяют, что восполнить дефицит витаминов, возникший из-за плохой воды, им помог витаминный комплекс от коллег.
«Народные» средства
Евгений отмечает, что бойцы, которые попали на фронт из мест заключения, часто используют чифирь для поддержания сил. Они заваривают крепкий чай из 17-20 пакетиков.
Он очень черный, словно нефть или эспрессо. Ты его пьешь, и эффект не заставляет себя долго ждать. В первый раз может стошнить, но затем он тоже дает большую бодрость
Военнослужащий с позывным Кощей так же говорит, что ему приходилось пользоваться чифирем для того чтобы чувствовать себя бодрее.
В больших количествах солдаты пьют энергетики. Причем их могут смешивать с кофе, пытаясь увеличить эффект, рассказал военный с позывным Лис. Он знает случаи летального исхода от чрезмерного употребления энергетиков.
Человек до фронта очень много употреблял их, продолжил здесь, и случился инсульт
Все собеседники «Ленты.ру» отмечают, что наиболее эффективными бустерами будут здоровый сон и хорошая еда. Командир медицинской роты с позывным Медик говорит, что тяжелые нагрузки ему помогала выдержать арахисовая паста. Иногда может помочь банка сладкой газировки. Однако подобные средства не помогут продержаться несколько суток.
Как отметила доктор биологических наук и профессор кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии при университете имени Н. И. Пирогова Нина Киселева, опасные побочные эффекты есть у любых препаратов, не только у медицинских средств и допингов, но и у БАДов, витаминов и даже простых протеиновых батончиков. Она подчеркнула, что стимуляторы могут вызвать тяжелые состояния вплоть до инфаркта и остановки сердца.