«Боевая фарма», допинг и стимуляторы. Какие препараты от усталости, стресса и страха продают солдатам в зоне СВО?

«Лента.ру»: На СВО солдатам предлагают стимуляторы и БАДы от усталости и стресса

В зоне специальной военной операции (СВО) солдатам продают различные средства от усталости и стресса. Это могут быть как сильнодействующие препараты, так и спортивные допинги, рассказали «Ленте.ру» волонтеры и военнослужащие. Кроме того, коммерческие компании распространяют в зоне СВО добавки для спортсменов и витаминные комплексы. Специалисты предупреждают, что любые подобные бустеры могут быть опасны для здоровья.

Сильнодействующие медицинские препараты

Опрошенные «Лентой.ру» военнослужащие заявили, что в зоне СВО действительно используются стимуляторы, но им неизвестны случаи, чтобы сильнодействующие вещества массово употребляли российские солдаты. Чаще такое встречается в армии Украины.

«Раньше у них [у солдат ВСУ] рюкзаки были наполнены фармой. Сейчас не знаю, сейчас боевые действия другие. С нашей стороны они практически не применяются, их трудно достать — это наркотики, гормональные средства, которые выписываются по рецепту», — сказал «Ленте.ру» бывший военный фельдшер с позывным Каспер.

Волонтер Евгений, который долгое время возил гуманитарную помощь солдатам на фронт, рассказывает, что знает случаи употребления промедола — сильного обезболивающего средства. Вещество относится к группе наркотических препаратов, вызывает зависимость при длительном или неправильном применении. Он не запрещен в России, однако подлежит тщательному контролю. Волонтеру известно, что на фронте за промедол солдат наказывали.

Есть еще такой препарат прегабалин. Фишка заключается в том, что если принять одну такую таблетку, когда ты не спал два дня, то он дает эффект бодрости и свежести. Но если выпить много таблеток, тогда он дает эффект, схожий с амфетамином Евгений волонтер

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Спортивные допинги

Фельдшер Каспер отметил, что медики на СВО используют дексаметазон. Он входит в список допинг-препаратов, запрещенных WADA. Однако препарат легально применяют для лечения офтальмологических заболеваний. Он помогает при черепно-мозговых травмах и ожогах дыхательных путей.

Он также упомянул мельдоний, который запрещен в спорте как допинг. Однако ему самому он не помог — эффекта Каспер не ощутил.

Кроме того, солдатам продают разнообразные спортивные добавки. «Наблюдается тенденция использования контента на тему СВО в рекламных целях, случается также, что производители тех или иных спортивных добавок продвигают свою продукцию через СВО», — писал ранее канал «НЕ*АТЛЕТ».

«Лента.ру» изучила информацию на сайтах, которые военные упоминали опрошенные военнослужащие. В основном производители позиционируют свои препараты как средства восстановления после тренировок, повышения тестостерона и «предтренировочные комплексы».

Витамины и БАДы

В 2024 году волонтер Евгений возил на фронт витамины, креатин и протеины, которые пользовались огромной популярностью у военных.

Даже не смотрели, что брали, хватали все подряд. Иногда [принимали] просто по несколько таблеток, не читая инструкции. У некоторых прямо бзик на эту тему, у людей действительно нехватка витаминов Евгений волонтер

Он рассказывает, что витамины на фронт ему предложила отвезти компания, взамен пообещав закупить помощь для фронта.

Выпуском и продажей витаминных комплексов занимаются и сами армейские подразделения. Одно из них рекламирует свой товар в околовоенных каналах: участники СВО уверяют, что восполнить дефицит витаминов, возникший из-за плохой воды, им помог витаминный комплекс от коллег.

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

«Народные» средства

Евгений отмечает, что бойцы, которые попали на фронт из мест заключения, часто используют чифирь для поддержания сил. Они заваривают крепкий чай из 17-20 пакетиков.

Он очень черный, словно нефть или эспрессо. Ты его пьешь, и эффект не заставляет себя долго ждать. В первый раз может стошнить, но затем он тоже дает большую бодрость Евгений волонтер

Военнослужащий с позывным Кощей так же говорит, что ему приходилось пользоваться чифирем для того чтобы чувствовать себя бодрее.

В больших количествах солдаты пьют энергетики. Причем их могут смешивать с кофе, пытаясь увеличить эффект, рассказал военный с позывным Лис. Он знает случаи летального исхода от чрезмерного употребления энергетиков.

Человек до фронта очень много употреблял их, продолжил здесь, и случился инсульт Лис военнослужащий

Все собеседники «Ленты.ру» отмечают, что наиболее эффективными бустерами будут здоровый сон и хорошая еда. Командир медицинской роты с позывным Медик говорит, что тяжелые нагрузки ему помогала выдержать арахисовая паста. Иногда может помочь банка сладкой газировки. Однако подобные средства не помогут продержаться несколько суток.

Как отметила доктор биологических наук и профессор кафедры фармакологии Института фармации и медицинской химии при университете имени Н. И. Пирогова Нина Киселева, опасные побочные эффекты есть у любых препаратов, не только у медицинских средств и допингов, но и у БАДов, витаминов и даже простых протеиновых батончиков. Она подчеркнула, что стимуляторы могут вызвать тяжелые состояния вплоть до инфаркта и остановки сердца.