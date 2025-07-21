Гергиев отреагировал на отмену его концерта в Италии

Дирижер Валерий Гергиев заявил, что не знает об отмене его выступления в Италии

Народный артист России Валерий Гергиев сообщил, что ничего не знает об отмене своего выступления на фестивале в Италии. Его слова передает издание ТАСС.

По словам дирижера, который должен был выступить 27 июля на престижном европейском фестивале, он не может подтвердить срыв мероприятия.

«У меня нет такой информации», — заявил Гергиев в интервью журналистам.

Также ТАСС сообщает, что направил запросы в пресс-службу Мариинского и Большого театров, которыми руководит артист, но на момент написания материала отмену выступления в Казерте не удалось подтвердить или опровергнуть.

Ранее стало известно, что концерт российского артиста Валерия Гергиева в Италии отменили после жалоб на «российскую пропаганду». Выступление должно было состояться в рамках цикла «Лето короля» во дворе комплекса «Ванвителлиан».