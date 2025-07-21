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20:01, 21 июля 2025Мир

Израиль предупредил Россию о последствиях дружбы с Ираном

Израильский министр Элькин предупредил РФ, что усиление Ирана угрожает миру
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Усиление Ирана угрожает мировой и региональной безопасности на Ближнем Востоке. С таким заявлением в разговоре с журналистами выступил израильский министр по восстановлению севера и юга, депутат Кнессета Зеев Элькин, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Любое усиление Ирана, пока он контролируется религиозными фанатиками, которых мало что ограничивает, очень опасно для региона в первую очередь. И не только для региона, потому что у Ирана есть далеко идущие стремления: и создать ядерную бомбу, и развить баллистические ракеты, которые будут еще большего радиуса, чем сегодня», — указал парламентарий.

По словам Элькина, реализация планов Исламской Республики «может закончиться и угрозой безопасности России».

21 июля министры обороны России и Ирана Андрей Белоусов и Азиз Насирзаде провели переговоры, где обсудили укрепление военного сотрудничества между Москвой и Тегераном.

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