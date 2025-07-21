Известная российская певица показала свой роскошный сад в Крыму

Певица Свиридова показала свой сад в Керчи со словами «все цветет круглый год»

Известная российская певица Алена Свиридова поставила выступления на паузу и отправилась на дачу в Крым. Свой роскошный сад в Керчи она показала на видео, которое публикует группа, посвященная артистке, в соцсети «ВКонтакте».

На кадры попали различные растения — от гибискуса до цветущих персиков.

«Все цветет! Причем, круглый год. Что-то отцветает, что-то зацветает. Мой сад всегда очень нарядный: гортензии, петуньи, бархатцы», — поделилась звезда, отметив, что ей придется уехать отсюда на неделю, из-за чего у нее «болит душа».

«Жди меня, сад!» — заключила Свиридова.

«Какая молодец. И с какой любовью и заботой говорит о саде и цветах», «Какая красота и благодать! Вот счастье — просыпаться рано утром в этом райском уголке!» — прокомментировали ролик подписчики сообщества.

Ранее сообщалось, что в Никитском ботаническом саду в Крыму стартовал Карнавал ирисов.