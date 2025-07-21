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15:02, 21 июля 2025Интернет и СМИ

Обвинения Украины в разрушении города Пантикапей при раскопках не нашли подтверждения

Сообщения о разрушении города Пантикапей при раскопках не нашли подтверждения
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Andrew Butko / Wikimedia

Украинские СМИ со ссылкой на нацполицию Украины написали, что правоохранители установили «незаконные археологические раскопки» на территории «Древнего города Пантикапей» в Керчи, что привело к «частичному разрушению культурного наследия Украины». Обвинения выдвинули заведующему отделом археологии московского музея, ему грозит до 5 лет тюремного заключения. «В частности, преступные действия фигуранта привели к частичному разрушению архитектурно-археологического комплекса "Древний город Пантикапей"», — говорится в сообщении. По данным украинских СМИ, речь идет о группе археологов под руководством Владимира Толстикова.

В материале пресс-службы нацполиции говорится, что раскопки начались в 2014 году. Известно, что Керчь входит в состав Крымского полуострова, который в 2014 году вошел в состав России после референдума. Следовательно, проводимые там археологические работы законны.

Как рассказал начальник экспедиции, кандидат исторических наук, заслуженный деятель искусств РФ Владимир Толстиков, раскопки на этой территории начались уже давно. В 1944 году, сразу после освобождения Крыма от фашистских захватчиков, на гору Митридат из Москвы приезжала специальная комиссия, которая составила акт о разрушениях, причиненных этому памятнику в Великую Отечественную войну. На основании этого документа был разработан план исследований и заложены первые раскопы. В 1945 году сюда прибыла первая Боспорская (Пантикапейская) экспедиция ГМИИ имени А.С. Пушкина совместно с Институтом истории материальной культуры академии наук СССР. Владимир Толстиков рассказывает, что основателем первой экспедиции после войны был профессор Владимир Блаватский — специалист в области античной истории, истории искусств, архитектуры и археологии. В 1969 году по рекомендации преподавателя кафедры археологии исторического факультета МГУ Блаватского его студент Владимир Толстиков был принят в состав Боспорской экспедиции ГМИИ имени А.С. Пушкина под руководством заведующей Отделом археологии музея Ирины Марченко. В 1977 году он возглавил эту экспедицию.

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При этом археолог говорил и о важности сохранения этого места. «Архитектурно-археологический комплекс "Древний город Пантикапей" — это памятник культуры федерального значения. Здесь несомненно должен быть создан археологический парк», — подчеркивал ранее Толстиков.

Известно, что Пантикапей подвергался разрушениям ранее: из-за сильного землетрясения в 60-х годах I века до нашей эры или же когда он был разрушен гуннами и т.д. При этом данных о том, что современные раскопки приводили к дальнейшим разрушениям, нигде в открытых источниках найти не удалось.

Информация о том, что группа археологов под руководством Владимира Толстикова проводила незаконные раскопки на территории архитектурно-археологического комплекса «Древний город Пантикапей» в Керчи, что привело к частичному разрушению культурного наследия Украины, не нашла подтверждения и не получила распространения в российских СМИ.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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