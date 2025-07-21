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20:45, 21 июля 2025Интернет и СМИ

Звезда TikTok умер в возрасте 102 лет

Звезда TikTok, ветеран Второй мировой войны Джейк Ларсон умер в возрасте 102 лет
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: John Leicester / AP

Ветеран Второй мировой войны, звезда соцсети TikTok Джейк Ларсон, также известный как Папа Джейк, умер на 103-м году жизни. Об этом сообщается в его аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«Сегодня мы оплакиваем потерю настоящего американского героя, старшего сержанта Джейка Ларсона (Папа Джейк), который ушел из жизни 17 июля 2025 года в возрасте 102 лет. (...) Спасибо вам за вашу службу, ваши истории и вашу заразительную улыбку», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Ларсон был участником высадки союзников в Нормандии во время Второй мировой войны. За это он получил Бронзовую звезду США и высшую награду Франции — орден Почетного легиона.

В своем TikTok-аккаунте Ларсон делился историями сражений, в которых он участвовал, а также рассказывал о погибших товарищах. На его страницу в соцсети подписано 1,2 миллиона пользователей.

Джейк Ларсон родился 20 декабря 1922 года в Оватонне, штат Миннесота, США. В 1938 году он поступил на службу в Национальную гвардию США, скрыв, что ему 15 лет. В 1942 году его в составе американских войск отправили в Северную Ирландию. Он стал старшим сержантом и участвовал в подготовке плана операции по высадке в Нормандии.

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