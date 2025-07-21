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15:34, 21 июля 2025Экономика

В Польше открыли одно из крупнейших месторождений газа в Европе

Канадская CEP открыла на польском побережье крупное месторождение нефти и газа
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Mr.PK / Shutterstock / Fotodom

На северо-западе Польши, в Балтийском море неподалеку от города Щецин, открыто новое месторождение нефти и газа. Канадская компания Central European Petroleum (CEP), занимавшаяся бурением, назвала его самым большим в стране и одним из крупнейших в Европе. Заявление оператора приводит TVP 3.

Мощность месторождения оценивается в 22 миллиона тонн нефти и 5 миллиардов кубометров газа товарного качества, общие запасы — в 33 миллиона и 27 миллиардов кубометров соответственно.

Глава CEP Рольф Г. Скаар назвал открытие историческим моментом для компании и всего польского энергетического сектора. В Польше отмечают, что месторождение повлияет на энергетическую безопасность страны и после начала добычи снизит зависимость от внешних поставщиков.

В год Польше необходимо около 15 миллиардов кубометров газа. Мощность газопровода Baltic Pipe из Норвегии составляет 10 миллиардов кубометров, еще 5 миллиардов кубометров страна получает через терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ). После расширения его мощность вырастет до 7,5 миллиарда кубометров.

Ранее стало известно, что в этом году в Польше начнется строительство второго плавучего СПГ-терминала мощностью шесть миллиардов кубометров, закончить работы планируют в 2027-2028 годах. Таким образом, открытое месторождение увеличивает возможности для экспорта газа.

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