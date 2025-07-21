Польша профинансирует следившие за армией России спутники

FT: Польша купит долю в компании, которая отслеживала войска РФ на Украине

Польша планирует купить долю в спутниковой компании Iceye, чьи технологии использовались для отслеживания передвижения российских войск на Украине. Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на главу компании Рафала Моджевского.

«Варшава находится на завершающей стадии переговоров о приобретении акций Iceye», — сказано в сообщении.

Отмечается, что вложения Польши будут направлены через государственный банк развития и станут продолжением майской сделки по закупке шести спутников для Минобороны. При этом польские представители отказались комментировать переговоры.

Ранее финская компания Iceye, крупнейший в мире оператор спутников с радиолокационным синтезированием апертуры (РСА), заключила контракт с НАТО. Подробности о стоимости и сроке действия контракта не озвучивались.