Появились подробности о начавшемся суде над напавшими на «Крокус» террористами

Четверо обвиняемых просили суд прекратить дело о теракте в «Крокусе»

Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, жертвами которого стали 149 человек. Об этом сообщает ТАСС.

На скамье подсудимых 19 фигурантов: Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидокрами Муродали Рачабализоды, Шахромджона Гадоева, Зубайдулло Исмоилова, Хусейна Хамидова, Мухаммада Зоира Шарипзоды, Якубджони Давлатхона Юсуфзоды, Назримада Лутфуллои, Джумахона Курбонова, Хусена Медова, Джабраила Аушева, Алишера Касимова, Умеджона и Мустакима Солиевых, Исроила Исломова, а также Диловара и Аминчона Исломовых (все внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Четверо из них Исмоилов, Аушев, Курбонов и Исломов на предварительных слушаниях просили прекратить в отношении них уголовное преследование.

Еще были заявлены ходатайства о рассмотрении дела присяжными, но в итоге обвиняемые отозвали свою просьбу и дело будет слушать тройка профессиональных судей.