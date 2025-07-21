Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:02, 21 июля 2025Силовые структуры

Появились подробности о начавшемся суде над напавшими на «Крокус» террористами

Четверо обвиняемых просили суд прекратить дело о теракте в «Крокусе»
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Второй Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске, жертвами которого стали 149 человек. Об этом сообщает ТАСС.

На скамье подсудимых 19 фигурантов: Шамсидина Фаридуни, Далерджона Мирзоева, Мухаммадсобира Файзова, Саидокрами Муродали Рачабализоды, Шахромджона Гадоева, Зубайдулло Исмоилова, Хусейна Хамидова, Мухаммада Зоира Шарипзоды, Якубджони Давлатхона Юсуфзоды, Назримада Лутфуллои, Джумахона Курбонова, Хусена Медова, Джабраила Аушева, Алишера Касимова, Умеджона и Мустакима Солиевых, Исроила Исломова, а также Диловара и Аминчона Исломовых (все внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Четверо из них Исмоилов, Аушев, Курбонов и Исломов на предварительных слушаниях просили прекратить в отношении них уголовное преследование.

Еще были заявлены ходатайства о рассмотрении дела присяжными, но в итоге обвиняемые отозвали свою просьбу и дело будет слушать тройка профессиональных судей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл планы на новый раунд переговоров с Россией в Стамбуле

    Стало известно о пожаре в жилом доме под Москвой после падения обломков БПЛА

    Разработан способ превращения углекислого газа в сахар

    Россиянин почувствовал себя плохо в аэропорту Еревана и не выжил

    Армия России уничтожила две группы ВСУ в Днепропетровской области

    Суд заблокировал работу производителя «Мирамистина»

    Стало известно о смерти на СВО общавшегося с Путиным учителя ОБЖ

    Появились подробности о начавшемся суде над напавшими на «Крокус» террористами

    Министры обороны России и Ирана провели переговоры

    Назван город-лидер по количеству выпавших осадков в столичном регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости