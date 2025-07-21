Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:25, 21 июля 2025Мир

Премьеру Японии предрекли скорый крах

WP: Премьер Исиба под угрозой отставки из-за потери большинства в парламенте
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: David Mareuil / Pool / Reuters

Правящая коалиция Японии утратила большинство в верхней палате парламента — это поражение ставит под угрозу позиции премьера Сигэру Исибы и может осложнить торговые переговоры с США. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«Мы должны смиренно и искренне принять эту трудную ситуацию», — заявил Исиба в эфире телеканала NHK. Также Исиба заявил , что не намерен мменять состав правительства или формировать новую коалицию.

Материалы по теме:
Премьер-министр Японии ушел в отставку Он считал себя другом Путина и годами пытался вернуть Курилы. Но так и не смог
Премьер-министр Японии ушел в отставкуОн считал себя другом Путина и годами пытался вернуть Курилы. Но так и не смог
28 августа 2020
«Лучший премьер в истории Японии» Чем запомнился убитый Синдзо Абэ и за что его так полюбили?
«Лучший премьер в истории Японии»Чем запомнился убитый Синдзо Абэ и за что его так полюбили?
9 июля 2022

Сообщается, что поражение коалиции на выборах стало еще одним ударом по премьеру, чье влияние пошатнулось после неудачи на выборах в нижнюю палату в октябре прошлого года. При этом оппозиция и критики внутри коалиции могут усилить давление на Исибу с требованием отставки.

Подчеркивается, что это первый случай за историю послевоенной Японии, когда правящая коалиция в лице Либерально-демократической партии (ЛДП) не имеет большинства хотя бы в одной палате парламента.

Ранее, 7 июля, президент США Дональд Трамп объявил, что США с 1 августа вводят 25-процентную пошлину на любые товары из Японии и Южной Кореи. По его словам, настало время положить конец торговым дефицитам, вызванным тарифными и нетарифными барьерами этих государств.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Китай анонсировал решительные меры в ответ на один из самых жестких пакетов санкций против России. Что возмутило Пекин?

    Стало известно о новом платеже в коммунальных квитанциях

    Раскрыты подробности о дате новых переговоров России и Украины

    В Москве приостановили движение по части оранжевой ветки метро

    Число строителей БАМа резко сократилось из-за отсутствия денег

    Школьника-насильника задержали за нападения на россиянок

    Беременная Ида Галич снялась топлес для журнала

    На Украине представили аналог российской «Молнии»

    В центре города нашли 80 мертвецов

    Пушилин раскрыл последствие взятия Белой Горы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости