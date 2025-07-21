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21:32, 21 июля 2025Забота о себе

Раскрыт доступный каждому способ улучшить качество сна

HuffPost: Полчаса йоги вечером помогут улучшить качество и продолжительность сна
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

Физическая активность низкой интенсивности в вечернее время поможет улучшить качество и продолжительность сна. Доступный каждому человеку способ лучше выспаться раскрыли специалисты Университета Джона Хопкинса, США, пишет издание HuffPost.

Они проанализировали результаты 22 исследований, в которых приняли участие более 1,3 тысячи человек с бессонницей, и обнаружили, что справиться с ней помогает не только когнитивно-поведенческая терапия, но и физические нагрузки. «Среди различных рассмотренных методов особенно эффективными оказались йога, тай-чи, ходьба и бег трусцой», — говорится в публикации.

Специалисты уточнили, что наиболее эффективной для людей с бессонницей оказалась йога. Чтобы проспать на два часа больше и заснуть на полчаса раньше обычного, оказалось достаточно всего 30 минут занятий вечером.

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Авторы исследования предполагают, что такой эффект связан с тем, что эти виды активности стимулируют выработку эндорфинов и временно повышают температуру тела, что способствует расслаблению.

Ранее нутрициолог Кайла Кроули посоветовала отказаться от некоторых продуктов перед сном. По ее словам, жирная пища провоцирует изжогу, которая мешает спать.

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