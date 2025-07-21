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12:27, 21 июля 2025Россия

Россия уничтожила три установки Patriot ВСУ на миллиард долларов

МО РФ: ВС России уничтожили три пусковые установки Patriot
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России уничтожили три пусковые установки зенитного ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, стоящего на вооружении украинских войск. Об этом журналистам сообщили в российском Минобороны.

Ведомство не уточнило, где именно дислоцировались Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако рассказало, что при ударе использовались авиация, ударные беспилотники и ракетные войска.

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В состав одной батареи ЗРК Patriot входят четыре пусковые установки, их суммарная стоимость составляет 1,1 миллиарда долларов. Каждая из ракет к Patriot стоит не менее четырех миллионов долларов.

Всего с начала спецоперации российские военные уничтожили 622 зенитных ракетных комплекса, более 24 тысяч танков и броонемашин, и более 1,5 тысячи боевых машин реактивных систем залпового огня.

ЖЗЛ
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