Причину нежелания ВС России атаковать ТЦК в начале СВО объяснили

Политолог Безпалько: ВС России в начале СВО не считали ТЦК приоритетной целью

Вооруженные силы России не считали украинские территориальные центры комплектования (ТЦК) приоритетной целью для воздушных ударов в начале специальной военной операции (СВО). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Богдан Безпалько.

По его словам, в первые годы боевых действий армия России испытывала дефицит дронов стратегического назначения, например «Гераней». Из-за этого удары ими наносились прежде всего по промышленным и военным объектам.

«Но украинская общественность, призывающая бомбить "людоловов" [сотрудников военкоматов], попала в яблочко», — сказал Безпалько.

Он считает, что атаки на военкоматы, которые российские войска активно устраивают в последние несколько недель, в перспективе способны серьезно повлиять на скорость и масштабы проводимой на Украине мобилизации.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что украинские ТЦК ежемесячно призывают в армию до 30 тысяч украинских мужчин. Еще около полутора миллионов граждан уклоняются от призыва и не обновляют свои учетные данные в военкоматах.