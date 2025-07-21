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11:01, 23 июля 2025Бывший СССРЭксклюзив

Причину нежелания ВС России атаковать ТЦК в начале СВО объяснили

Политолог Безпалько: ВС России в начале СВО не считали ТЦК приоритетной целью
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России не считали украинские территориальные центры комплектования (ТЦК) приоритетной целью для воздушных ударов в начале специальной военной операции (СВО). Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказал политолог Богдан Безпалько.

По его словам, в первые годы боевых действий армия России испытывала дефицит дронов стратегического назначения, например «Гераней». Из-за этого удары ими наносились прежде всего по промышленным и военным объектам.

«Но украинская общественность, призывающая бомбить "людоловов" [сотрудников военкоматов], попала в яблочко», — сказал Безпалько.

Он считает, что атаки на военкоматы, которые российские войска активно устраивают в последние несколько недель, в перспективе способны серьезно повлиять на скорость и масштабы проводимой на Украине мобилизации.

Ранее секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что украинские ТЦК ежемесячно призывают в армию до 30 тысяч украинских мужчин. Еще около полутора миллионов граждан уклоняются от призыва и не обновляют свои учетные данные в военкоматах.

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