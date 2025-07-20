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02:17, 20 июля 2025Бывший СССР

Раскрыт масштаб ежемесячной мобилизации украинцев в ВСУ

Депутат Рады Костенко: Украина ежемесячно мобилизует 30 тысяч солдат
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украина ежемесячно мобилизует на фронт около 30 тысяч солдат. Об этом заявил секретарь Комитета Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко, передает издание «Страна».

Он посетовал, что полтора миллиона украинцев уклоняются от призыва, не обновив свои данные в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата). В результате оказавшиеся на передовой бойцы проводят на переднем крае по 200 суток, не имея возможности для ротации.

Telegram-канал «Два майора» отметил, что в России ежемесячно на военную службу по контракту добровольно поступают от 50 до 60 тысяч человек. «Разница в подходах и потенциалах видна», — указал автор канала.

Ранее в сети появилось видео, на котором видно, как украинец отбивается от сотрудников ТЦК. «Разогнал … лопатой! Один против всей их толпы. Просто посмотрите, какие они жалкие и трусливые! Один смелый мужик поставил на место целую бригаду», — написал депутат Верховной Рады Артем Дмитрук.

В декабре 2024 года министр обороны России Андрей Белоусов отчитался, что за год на службу по контракту в российские войска поступили 427 тысяч человек. По его словам, в среднем за день в армию отправляются более 1200 добровольцев.

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