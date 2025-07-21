В доме-памятнике в центре Петербурга обвалился потолок

В доме на Марата в Петербурге в одной из квартир обвалился потолок

В доме-памятнике в центре Петербурга в одной из квартир обрушился потолок. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «Петербургские Вести».

Речь идет о доме, расположенном по адресу улица Марата, 50А. На записи, сделанной журналистами, можно обнаружить крупные куски штукатурки, упавшие на пол, и деревянные перекрытия, которые стали видны после обрушения потолка.

По мнению собственницы пострадавшей квартиры, Мальвины Павловой, потолок на ее кухне обвалился из-за ремонта соседей, который те не согласовали с властями. «Курочат отбойными молотками. Что будет с моими потолками? Они упадут», — сетует петербурженка. Между тем предписания властей и Жилкомсервиса не заставили соседей остановить работы. В случае, если ситуация не изменится в ближайшее время, им грозит административная ответственность.

Ранее в июле стало известно, что в Златоусте в доме многодетной семьи обвалился потолок. Речь идет о доме на Северной, 2.