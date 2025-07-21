В России снимут фильм о науке на Северном Кавказе

В России снимут фильм «Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен»

В России начались съемки документального фильма «Наука на Северном Кавказе: маршрут проложен». Об этом сообщает портал «Это Кавказ».

Первым к проекту присоединился Северо-Кавказский федеральный университет (СКФУ). Как рассказал проректор по научной и исследовательской работе СКФУ Анатолий Алиханов, всего планируются съемки в научно-исследовательских лабораториях шести университетов, а также в лаборатории Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) и специальной астрофизической обсерватории Российской академии наук в Архызе.

В научно-лабораторном комплексе «Чистые зоны» СКФУ, где стартовали съемки, разрабатывают технологии изготовления люминесцентной керамики для сверхъярких полупроводниковых источников белого света, совершенствуют технологию синтеза порошков иттрий-алюминиевого граната, применяемого для оптической керамики, а также запатентовали технологию изготовления биосовместимых покрытий диоксида титана, которая может использоваться для производства имплантатов в стоматологии.

Съемки будут проходить до конца сентября, фильм покажут в эфире федерального и регионального телеканалов.

Ранее сообщалось, что математики из Нижнего Новгорода Иван Ремизов и Олег Галкин, представляющие Высшую школу экономики, первыми в мире решили «задачу пятидесятилетия». Россиянам удалось вычислить, насколько быстро в предложенной в 1968 году теореме американского математика Пола Чернова приближенные значения сойдутся к точному результату в зависимости от выбранных параметров.